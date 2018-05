Continuar a ler

Fontes da AP garantem que o visto de permanência de Roman Abramovich no Reino Unido expirou no mês passado.



O Reino Unido prometeu rever os vistos de longo prazo de russos ricos após os envenenamentos de março do ex-espião russo e da sua filha, na cidade inglesa de Salisbury.



O Ministério do Interior britânico disse em março que o Governo britânico está a rever os vistos de Nível 1, o que engloba cerca de 700 russos milionários.



Salientando que o Governo britânico não comenta casos particulares, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que a concessão de vistos a cidadãos russos terá de ser avaliada "rigorosa e devidamente".



Moscovo negou veementemente a acusação do Reino Unido de envolvimento da Rússia no caso, que provocou uma crise diplomática entre os dois países e originou uma expulsão de diplomatas.



No sábado, na final da Taça de Inglaterra, no Estádio do Wembley, Abramovich não esteve presente na vitória do Chelsea sobre o Manchester United de José Mourinho, por 1-0. Fontes da AP garantem que o visto de permanência de Roman Abramovich no Reino Unido expirou no mês passado.O Reino Unido prometeu rever os vistos de longo prazo de russos ricos após os envenenamentos de março do ex-espião russo e da sua filha, na cidade inglesa de Salisbury.O Ministério do Interior britânico disse em março que o Governo britânico está a rever os vistos de Nível 1, o que engloba cerca de 700 russos milionários.Salientando que o Governo britânico não comenta casos particulares, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que a concessão de vistos a cidadãos russos terá de ser avaliada "rigorosa e devidamente".Moscovo negou veementemente a acusação do Reino Unido de envolvimento da Rússia no caso, que provocou uma crise diplomática entre os dois países e originou uma expulsão de diplomatas.No sábado, na final da Taça de Inglaterra, no Estádio do Wembley, Abramovich não esteve presente na vitória do Chelsea sobre o Manchester United de José Mourinho, por 1-0.

O visto britânico do dono do Chelsea, Roman Abramovich, não foi ainda renovado, num momento em que o Reino Unido está a rever as autorizações de residência a longo prazo de milionários russos, após caso do ex-espião Sergei Skripal.Um associado de Abramovich, que pediu à Associated Press (AP) para não ser identificado, confirmou que o processo de renovação do visto do milionário russo no Reino Unido está a demorar mais do que o habitual e assinalou que o motivo não é claro.