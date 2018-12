Vitaly Mutko abandona presidência da Federação Russa

O vice primeiro-ministro da Rússia, Vitali Mutko, banido pelo Comité Olímpico Internacional (COI) devido ao escândalo de doping no desporto do país, deixou nesta quarta-feira a presidência da Federação Russa de Futebol (RFS). "Vitali Mutko deixa o cargo de presidente da RFS", referiu o organismo na sua conta na rede social Twitter.Esta decisão era esperada desde o anúncio de Mutko, em dezembro de 2017, de deixar a direção da RFS para se concentrar nas suas tarefas no governo, no qual é vice-primeiro ministro na liderança de Dmitry Medvedev. Com a saída de Mutko, o diretor da Liga russa, Serguei Priadkine, assumirá o cargo interinamente, até à eleição de um novo presidente, indicou o responsável da Liga, Igor Lebedev, também no Twitter.As eleições para a RFS deverão ocorrer em 22 de fevereiro. Mutko já tinha deixado as funções do comité organizador do Mundial 2018, organizado no verão pela Rússia, depois de ter sido também ministro dos Desportos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, nos quais os atletas russos foram proibidos de participar. Em causa esteve a denúncia de um esquema de doping generalizado com os atletas na Rússia, com conivência estatal, que levou o COI a banir o dirigente, que também perdeu assento na FIFA, oficialmente por conflitos de interesses como governante.