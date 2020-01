Vítor Campelos chega à Arábia Saudita na madrugada deste sábado

O Al Taawon informou, esta sexta-feira, que Vítor Campelos, novo treinador da formação da Arábia Saudita, é esperado na madrugada deste sábado (5:30 horas locais, 2:30 em Portugal Continental).





Relembre-se que o técnico português assinou um contrato válido para os próximos seis meses, com mais um ano de opção, sendo que esta trata-se da terceira experiência de Vítor Campelos naquele país, depois de ter sido treinador-adjunto de José Gomes no Al Ettifaq, em 2007/08, e no Al Ittihad, em 2010/11.