Vítor Campelos é despedido do Al-Taawon

Vítor Campelos foi despedido pelo Al-Taawon, horas depois de ter visto prolongar-se a série de resultados negativos (seis derrotas seguidas). A gota que fez transbordar o copo foi o desaire (0-1) diante do Al-Ettifaq, num jogo em que Ricardo Machado realizou os 90’. Desde que o coletivo voltou da pausa provocada pela Covid-19, o Al-Taawon não somou um único ponto em seis embates, estando em risco de cair para os lugares de descida.

Já o Al-Shaabab, de Pedro Caixinha, empatou (1-1) no reduto do Al-Ahli e segue no oitavo lugar, com possibilidades de subir algumas posições no final da temporada, já que está a três pontos do sexto, o Al-Raed. Cristian Guanca inaugurou o marcador (21’) a favor do técnico português, mas Ali Al Asmari eliminou a vantagem aos 39’.