Vítor Campelos regressou a Portugal

A equipa técnica de Vítor Campelos, que orienta o Al Tawoon, aproveitou o voo preparado pelo Al Nassr para Rui Vitória para regressar a Portugal, esta segunda-feira.





O técnico vimaranense, assim como os seus adjuntos, Marco Alves, Fernando Baptista, Fernando Ribeiro e João Pedro Magalhães, ficaram retidos na Arábia Saudita após o encerramento do espaço aéreo, há cerca de seis semanas. Na semana passada, não conseguiram lugar no voo que repatriou as equipas técnicas de Jorge Simão (Al-Fayha), José Garrido (Al-Batin) e Filipe Gouveia (Al-Jabalain), mas, desde logo, abriu-se a possilidade de viajarem com Rui Vitória, cenário que se concretizou esta segunda-feira.Vítor Campelos tem contrato até ao final da época, que deve ser retomada em agosto. O técnico ja foi convidado a prolongar o vínculo com o Al Tawoon, que está a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.