Vítor Campelos vence e Rui Vitória empata na estreia da Liga dos Campeões asiática

O Al-Taawon, treinado pelo português Vítor Campelos, estreou-se esta terça-feira com um triunfo na primeira jornada da Liga dos Campeões asiática de futebol, enquanto Rui Vitória, ao leme do Al Nassr, empatou, e Pedro Emanuel, no Al-Ain, foi goleado.

Nos Emirados Árabes Unidos, os sauditas do Al-Taawon alcançaram uma vitória pela margem mínima (1-0) diante do Al Sharjah, em jogo do grupo C, face ao remate certeiro de Darwish, aos 34 minutos.

Já no grupo D, houve empate a dois golos entre os Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Sadd, do Qatar, orientado pelo antigo jogador do FC Barcelona Xavi.

Hamdallah, aos sete minutos, colocou os anfitriões do Al Nasr em vantagem, mas Bounedjah, aos nove, e Al Haydos, aos 46, construíram reviravolta, anulada por Abdulrahma, aos 53.

Da mesma 'poule', na receção aos iranianos do Sepahan, os quatro tentos sem resposta de Mohebi (38), Kiros (46), Rafiei (52) e Tayebi (78) amarguraram a estreia da equipa dos Emirados Árabes Unidos, de Pedro Emanuel, que na próxima ronda recebe a formação de Rui Vitória.