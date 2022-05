Vítor Pereira acaba expulso mas Corinthians empata frente ao Boca Juniors na Bombonera

O Corinthians de Vítor Pereira empatou (1-1) na madrugada desta quinta-feira frente ao Boca Juniors na 5.ª jornada da Libertadores, em jogo disputado na Bombonera, casa dos argentinos.O único golo do timão foi apontado por Du Queiroz à passagem dos 16 minutos. Darío Benedetto empatou para o Boca Juniors aos 42', num encontro em que o treinador português acabou expulso na segunda parte, quando tentava acalmar os seus jogadores na sequência da expulsão de Victor Cantillo (69').Com este resultado, o Corinthians segue na liderança do grupo E da Libertadores, com oito pontos, um à frente da formação argentina. Deportivo Cali, com cinco, e Always Ready, com quatro, ocupam respetivamente o 3.º e o 4.º lugar.No grupo H, o Flamengo de Paulo Sousa, já apurado para os 'oitavos' da Libertadores, venceu (3-0) o Universidad Católica do Chile com golos de Willian Arão, Everton Ribeiro e Pedro.Já o Talleres, de Pedro Caixinha, também garantiu o apuramento para a fase seguinte ao empatar (0-0) na visita ao Sporting Cristal, do Peru.