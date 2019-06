Vítor Pereira afasta José Morais em duelo de portugueses na Champions asiática

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática, ao vencer o Jeonbuk, orientado por José Morais, no desempate por penáltis (5-3).O jogo da segunda mão dos oitavos-de-final, disputado em Jeonju, terminou empatado 1-1, reeditando o resultado do embate inicial, em Xangai, o que obrigou à realização de um prolongamento e, posteriormente, do desempate por penáltis, no qual os visitantes concretizaram todas as cinco tentativas.O bicampeão sul-coreano inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, por intermédio do avançado Kim Shin-Wook, mas o brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, restabeleceu aos 80 a igualdade para equipa chinesa, que terminou a partida em superioridade numérica, na sequência da expulsão do Moon Seon-Min aos 120+2 nos anfitriões.O Jeonbuk, líder do campeonato sul-coreano e vencedor da Liga dos Campeões asiática em 2006 e 2016, ficou pelo caminho, enquanto a equipa treinada por Vítor Pereira, que na época passada levou o Shanghai SIPG a sagrar-se pela primeira vez campeão chinês, juntou-se nos quartos de final a Guangzhou Evergrande e Kashima Antlers, detentor do troféu.