Vítor Pereira deixa comissão de arbitragem da Federação de Futebol da Rússia

Vítor Pereira deixou comissão de arbitragem da Federação de Futebol da Rússia, segundo notícia avançada pelo jornal russo 'Sport Express'.O antigo árbitro internacional português estava em funções no organismo desde setembro de 2021.A mesma fonte garante que as últimas nomeações da última jornada já foram realizadas por Kirill Verkholetov, responsável pelo VAR no campeonato russo, ao invés de Vítor Pereira.