Vítor Pereira: «É hora de treinar numa das cinco principais ligas europeias»

Vítor Pereira, que no último dia de 2020 deixou o comando técnico do Shanghai SIPG, três épocas depois de assumir o cargo e após concluída a temporada futebolística na Liga chinesa, assume que pretende "pôr-se à prova numa das 5 principais ligas europeias", mas que um dia gostaria de regressar ao país onde deixou marca.





"Decidi voltar por dois motivos. Em primeiro lugar, para estar mais perto da minha família, especialmente nesta altura, estou há muitos meses sem vê-los. Em segundo lugar, os três anos na China foram uma experiência fantástica, mas agora é hora de treinar numa das cinco principais ligas europeias, preciso de me 'pôr à prova' numa delas", admitiu o treinador português em entrevista à 'Marca'."Acho que um dia voltarei à China. Mas primeiro tenho que me ver numa liga importante na Europa. E então possivelmente posso voltar, porque gostei da cultura do país, do respeito e da forma como foi tratado durante estes anos", explicou."Para mim o futebol chinês foi uma surpresa. É mais competitivo do que eu pensava antes de lá chegar. Além do SIPG de Xangai tem várias equipas como o Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Shandong Luneng ou o Jiangsu Suning que lutam pelos primeiros lugares. São equipas que podem competir a um bom nível. E também tem jogadores de nível europeu, de qualidade. É uma liga que se desenvolveu muito nos últimos anos. Taticamente, durante estes três anos vim uma evolução em todas as equipas", referiu ainda.