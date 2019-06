Vítor Pereira e José Morais empatam na Liga dos Campeões asiática

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou esta quarta-feira (1-1) na receção ao Jeonbuk, comandado pelo compatriota José Morais, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol.Em Xangai, os campeões sul-coreanos entraram de 'rompante' na partida e inauguraram o marcador logo no primeiro minuto, através de Seon-Min Moon.O Shanghai SIPG, campeão chinês em título, que contou com o ex-portista Hulk a tempo inteiro, chegou ao empate ainda no primeiro tempo, através de um cabeceamento certeiro de Wang Shenchao, aos 39 minutos.O encontro da segunda mão está marcado para 26 de junho, em Jeonju, na Coreia do Sul.