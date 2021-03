Vítor Pereira: «Se um exercício resulta é como um orgasmo»

Campeão em Portugal (FC Porto), na Grécia (Olympiacos) e na China (Shanghai SIPG), Vítor Pereira deu uma formação sobre a operacionalização do treino, em mais um webinar do Sindicato dos Jogadores em parceria com Record. O técnico confessou que a criação de exercícios é algo que ainda o estimula bastante. “Se um exercício resulta, é como ter um orgasmo. É uma satisfação enorme. Mas é preciso cuidado. Por exemplo, colocava um exercício numa semana e saía tudo na perfeição, na segunda semana também, mas chegava à terceira ou quarta e já não dava nada. É preciso retirar e, talvez, colocar mais à frente, passadas cinco ou seis semanas”, explicou, e acrescentou: “Já passei por várias fases, na forma como operacionalizo o treino. O exercício por si só tem de criar estímulo. O ‘feedback’ aos jogadores tem de ser dado, mas em quantidade e na altura certas. Se estamos sempre a falar e a corrigir o exercício, é porque o próprio trabalho não está a resultar, ou seja, a mensagem não está a passar.”

Vítor Pereira já experimentou vários tipos de futebol e as diferenças, nomeadamente na forma de orientar os treinos, são enormes. “Um exemplo prático. No FC Porto realizava um exercício de apenas um ou dois toques na bola e os jogadores davam uma resposta fantástica, com sequências de passes e de desmarcações excecionais. Mas na Arábia Saudita é completamente diferente. Colocava o mesmo exercício e falhava. Não estavam habituados ao ritmo e ao próprio método. Têm de se criar condições para o exercício ser entendido. Dar passos atrás, simplificar o trabalho e a comunicação. Aos poucos, os jogadores foram ao encontro do que queria. É preciso perceber que o nível não é o mesmo”, referiu.

As equipas técnicas assumem uma importância vital no futebol moderno e o treinador, de 52 anos, assumiu isso mesmo, mas só há um líder. “Todos têm a sua função, mas quem planeia o treino sou eu. Gosto de ter tudo controlado. As funções de cada um estão definidas, no entanto, se pretendo trabalhar um aspeto mais específico, como a transição defensiva. Fico de um lado do campo a dar indicações e a minha equipa, já sabendo o que quero, está distribuída a transmitir aquilo que quero do exercício”, sublinhou.