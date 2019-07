Vítor Pereira vence e mantém perseguição ao líder na Superliga chinesa

O Shanghai SIPG, do treinador português Vítor Pereira, manteve esta quarta-feira a perseguição ao Beijing Guoan na Superliga chinesa, ao vencer, tal como o adversário, na 18.ª jornada.





A equipa campeã chinesa em título recebeu e venceu o Hebei por 3-0, com golos de Binbin Chen, aos 40, e dos brasileiros Hulk e Óscar, aos 84 e 86 minutos, respetivamente.Na terça-feira, também na 18.ª jornada, o Guangzhou Evergrande, que é segundo com os mesmos pontos do Shanghai SIPG, tinha vencido o respetivo jogo, e já hoje o Beijing Guoan, líder com mais dois pontos, derrotou o Beijing Renhe, por 2-1.