Vítor São Bento até cantou o ‘Bella Ciao’

Vítor São Bento passou a fronteira portuguesa pela primeira vez na sua carreira e mudou-se esta temporada para o Xanthi. Da Grécia, o guarda-redes tem guardadas memórias inesquecíveis, a talvez mais exemplificativa aconteceu no início da época, quando cantou o ‘Bella Ciao’ numa ‘flash interview’.





"Com o míster Kiko Ramirez começámos a cantar essa música no balneário e ele achou piada por ser tão emblemática, por ser do povo e das pessoas mais oprimidas e a partir do 1º jogo oficial passámos a cantá-la sempre antes dos jogos. Antes de irmos para o campo ouvíamo-la para irmos inspirados. Foi um dos melhores arranques do clube, com 5 vitórias em 6 jogos", conta o ex-guardião de Sp. Covilhã, Nacional, Farense, Santa Eulália e Varzim.O técnico espanhol já abandonou o clube da cidade na zona oriental da Grécia, mas São Bento faz um "balanço positivo" desta etapa em paragens helénicas. "Não tenho muitos jogos, pois a concorrência é feroz na baliza, mas estou de consciência tranquila, realizei um bom trabalho nos jogos que joguei tanto do campeonato como da taça. Tenho ainda mais um ano de contrato aqui no Xanthi e gostaria de singrar neste campeonato, mas se surgir uma boa proposta desportiva de outro clube, incluindo em Portugal, claro que irei ponderar bem o meu futuro", assinala o guarda-redes, de 27 anos, que não enjeita um eventual regresso ao seu país.Como não poderia deixar de ser, o fervor dos adeptos gregos não passa ao lado de Vítor São Bento. Sabe bem como é, sobretudo, jogar com as principais equipas daquele país… "Nos 6 grandes clubes daqui os adeptos são muito fervorosos, a um nível de termos que levar segurança no autocarro para um jogo e ter que ir falar à ‘flash interview’ acompanhados pela tradutora e um segurança", relatou ainda.Uma 'atuação' para ver aqui