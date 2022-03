Vítor Severino é padrinho de recolha de camisolas para ajudar povo ucraniano

Projeto “a palavra”



"Neste momento, toda a ajuda é pouca." É desta forma que Vítor Severino, adjunto de Luís Castro agora no Al-Duhail (Qatar) mas com quem também trabalhou no Shakhtar Donetsk, resume o momento que se vive no país a que chamou casa entre 2019 e 2021. Para tentar ajudar, o técnico associou-se à instituição aPalavra, de Santo Tirso, sendo o padrinho de uma recolha de camisolas cujo objetivo é leiloar e ajudar o povo ucraniano."Tudo começou em 2019, quando fui contactado pelo Ricardo Martins, pessoa que não conhecia e que agora é um grande amigo. Ele pediu-me uma camisola do Shakhtar e eu, quando vim a Portugal, dei-lhe. Falámos e ele disse-me que tinha a ideia de usar o poder do futebol para ajudar causas, e é isso que ele tem feito desde então. Criou aPalavra, instituição que agora vai tentar ajudar o povo ucraniano", referiu a, explicando este projeto da recolha de camisolas."Lançámos um apelo para que figuras do futebol nacional e também internacional doem camisolas e, em tão pouco tempo, já recebemos muitas mensagens, o que é bom sinal. O Ricardo depois fará o resto. Vai leiloar as camisolas e 100 por cento da receita vai ser utilizada para comprar bem essenciais que serão enviados para a Ucrânia", afirmou.Vítor Severino deixou claro que a guerra que se está a acontecer no leste da Europa lhe tem tirado muitas horas de sono, até porque muitos amigos continuam na linha da frente."É uma catástrofe. Vejo amigos com filhos a deambular pelas ruas, obrigados a mentir às crianças a dizer que estão apenas a viajar. Sei de outros que estão a dormir em parques de estacionamento, pessoas que conviveram comigo no dia-a-dia e que agora têm as casas destruídas. É inacreditável", rematou.Por seu lado, Ricardo Martins, o principal impulsionador desta causa, garante que tem vivido estes dias a mil à hora. "Estou a fazer muitos contactos. Demos um passo muito importante, porque queremos usar o futebol para ajudar iniciativas realmente importantes. Já conversei com o presidente da Junta do Bairro, já temos uma leiloeira que tratará dos leilões, já entrei em contacto com a proteção civil...", começou por dizer, frisando que a afluência tem sido bastante animadora."Já temos muitas camisolas prometidas, mas a maioria dos doadores pede sigilo. Nós estamos associados com a HelpingUcrânia e somos os únicos do meio do futebol. Somos o projeto mais fora do contexto. Não temos qualquer tipo de investidor, não temos fins lucrativos, apenas queremos ajudar a causa ucraniana."A morada para enviar as camisolas é a da junta de freguesia do Bairro: Avenida Silva Pereira n.º 21, 4765-014, Bairro.