Viviano elogia evolução de Bruno Fernandes: «Faltava-lhe inteligência tática e intensidade»

Numa entrevista ao portal italiano ‘TuttoMercatoWeb’, Emiliano Viviano, guarda-redes que teve uma curta passagem pelo Sporting, abordou a evolução de Bruno Fernandes desde os tempos em que ambos se cruzaram em Itália, na Sampdoria. Para





Na opinião do guardião, o médio que agora brilha no Manchester United melhorou muito em termos táticos e tem capacidades técnicas acima do normal. "Fui um dos poucos que o apoiou… O Bruno sempre teve de tudo, só que quando chegou à Itália faltava-lhe inteligência tática e intensidade. Aprendeu e agora explodiu, também porque tem de tudo: bom remate com pé direito, com é esquerdo, técnica mas também um drible incrível", afirmou Viviano."Bruno Fernandes é um líder técnico, o que talvez fizesse falta ao Manchester United", conclui o guardião de 35 anos, que atualmente joga na Turquia ao serviço do Karagumruk.