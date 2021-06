Vlachodimos vence duelo com Haaland

Com o benfiquista Odysseas Vlachodimos na baliza a tempo inteiro, a Grécia derrotou este domingo a Noruega por 2-1, num encontro de preparação realizado no La Rosaleda, em Málaga.





Vinda de um empate interessante diante da Bélgica, a turma helénica voltou a apresentar-se em bom nível, agora batendo os nórdicos com golos de Georgios Masouras (13') e Athanasios Androutsos (24') Pela Noruega, que teve em campo Martin Odegaard e Erling Haaland, marcou Stefan Strandberg (64').Também esta tarde, num jogo de olho no Euro'2020 pelo menos para uma das equipas, a Dinamarca levou a melhor sobre a Bósnia Herzegovina, com um triunfo por 2-0 em Brøndby. Martin Braithwaite (18') e Andreas Cornelius (73') marcaram os tentos da formação nórdica, que se estreia no Europeu no dia, perante a Finlândia.