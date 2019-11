Volte-face: Maradona vai orientar o Gimnasia de La Plata... pelo menos no próximo jogo

Diego Armando Maradona vai permanecer como treinador do Gimnasia de La Plata... pelo menos no próximo jogo.A garantia foi dada, esta quarta-feira, pelo advogado do treinador e antigo internacional argentino. "Diego orienta a equipa no domingo", afirmou Matías Morla, citado pelo jornal argentino 'Olé'. O encontro será diante do Arsenal de Sarandí, em jogo da 14.ª jornada do campeonato argentino.Relembre-se que 'El Pibe' tinhado emblema primodivisionário aquando da saída do presidente Gabriel Pellegrino.