Wayne Rooney com cláusula para a... mulher

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wayne Rooney já está nos Estados Unidos a treinar o DC United, clube que representou como jogador em 2017 e 2018.

O antigo avançado inglês, de 36 anos, viajou para Washington sem a mulher Coleen e os quatro filhos do casal, que ficaram em Inglaterra, o que deu origem a uma alínea pouco habitual no seu contrato. Segundo a imprensa britânica, Coleen não apreciou viver em solo norte-americano quando o marido lá jogou e desta vez não o acompanhou. E por isso o antigo internacional inglês pediu que fosse incluída no contrato a ‘cláusula de rescisão de Coleen’ - assim está a ser apelidada pela imprensa internacional -, que permite negociar uma saída mas só para clubes da Premier League, para poder regressar a Inglaterra e ficar junto da família.

Esta é a segunda experiência de Rooney como treinador, após época e meia no Derby County, onde terminou a carreira de futebolista. Por ainda não ter em sua posse a licença para orientar a equipa no banco, o inglês assistiu da bancada à derrota (0-2) de ontem frente ao Minnesota United, que manteve o DC United no 14º e último lugar da Conferência Este da MLS.