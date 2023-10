Wayne Rooney desafiado para combate de boxe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

E se Wayne Rooney regressasse a Old Trafford para um combate de boxe? É esta a inusitada proposta de Eddie Hearn, um dos mais conceituados promotores da modalidade, que quer ver o ex-goleador do United a combater com o youtuber Jake Paul.

"Teríamos lotação esgotada", garantiu o empresário que tem feito fortuna a organizar combates entre ex-lutadores e celebridades da internet. O mais recente, entre Tommy Fury e o youtuber KSI, rendeu quase 30 M€ entre bilhetes, publicidade e receitas com a transmissão. "Sempre que vê um youtuber no ringue, manda-me mensagem", revelou Hearn, que vê Rooney em condições de combater: "Olhando para ele, diria que com umas 12 semanas de treino ficava em grande forma e podia perfeitamente lutar." Mas o nome de Rooney não surge por acaso. Além de fã confesso da modalidade, o inglês cresceu numa família ligada ao boxe - pai, irmão e um tio foram lutadores amadores - e é presença assídua em combates. Se a proposta se materializar, resta um desafio: convencer o Birmingham, clube que orienta, a autorizar o treinador a levar uns socos num ringue.