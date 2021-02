Wendel exalta papel do Sporting

Wendel, médio-ofensivo que representou o Sporting e está atualmente ao serviço do Zenit São Petersburgo, exalta a importância do clube de Alvalade na sua evolução como jogador. “Sinto-me muito valorizado no Zenit, sem desmerecer o Sporting, que foi muito importante na minha carreira”, refere o brasileiro, de 23 anos, ao jornal ‘Lance’, dando a entender que a saída do clube leonino se ficou a dever a uma questão de... horizontes: “Penso em grande, penso na seleção, penso em disputar as grandes competições. Quero competir e vencer a um nível alto.”

O foco de Wendel está direcionado para o Zenit e para... os Jogos Olímpicos de Tóquio. “André Jardine [selecionador da equipa de sub-20 do Brasil] transmite-me muita confiança, mas sei que necessito de estar bem no clube para continuar na memória das pessoas. Tenho a noção do meu potencial, sei onde posso chegar. Quero muito participar nos Jogos Olímpicos e procurar o meu espaço na seleção principal. Não vai ser fácil, nem vai cair do céu, claro, tenho que trabalhar muito”, sustenta Wendel.

O processo de adaptação à Rússia parece estar finalizado. “Já me sinto adaptado. A questão do idioma é complicada, não dá para entender praticamente nada. O frio é incómodo, mas existe uma estrutura muito bem montada, por forma a que consigamos jogar com temperaturas mais baixas. Há estádios fechados, relvados aquecidos. Estou a trabalhar para conquistar o meu espaço no Zenit. Sei que preciso de melhorar”, afirma Wendel, cujo contrato é válido até 2025 e pretende continuar a carreira no Velho Continente: “Recebi algumas sondagens do Brasil, mas entendi que este não era o momento para regressar. Claro que tenho vontade de voltar a atuar no meu país, mas a minha cabeça está focada no Zenit. Quero construir uma história aqui...”