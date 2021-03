Wendel: «Sinto-me muito mais maduro do que quando saí de Portugal»

No Zenit desde outubro, Wendel diz sentir-se mais maduro desde que deixou Portugal. Em entrevista ao Globoesporte, o ex-médio do Sporting diz estar agora no seu "melhor momento na Rússia".





"Estou a dar uma resposta boa dentro de campo. A adaptação demora sempre um bocadinho, tanto na parte física como na tática. Agora já estou adaptado ao clube, aos meus companheiros, com um entendimento melhor das funções de cada um em campo. Dentro de campo e nos treinos a bola é a linguagem universal. Fora do clube, vou ficando mais velho e aprendo a lidar melhor com as situações. Sinto-me muito mais maduro do que quando saí de Portugal", afirmou.Na mira de Wendel estão ainda os Jogos Olímpicos. "É impossível não pensar nisso. Tenho muita vontade de disputar as Olimpíadas e tenho trabalhado com o professor Jardine [selecionador olímpico do Brasil] ao longo destes últimos anos. Sei que a convocatória só vai surgir se o meu trabalho no clube for bem feito".