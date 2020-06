Wendell renova com Bayer Leverkusen

O defesa esquerdo brasileiro Wendell renovou contrato com o Bayer Leverkusen por mais uma época, com o futebolista a assinar um vínculo até 30 de junho de 2022, informou o clube alemão.

"Aqui sinto-me sempre em casa, em cada dia. O clube tornou-se a minha família e estou seguro de que podemos conquistar grandes coisas com a nossa equipa fantástica", referiu Wendell, citado pelo clube.

O diretor e ex-futebolista Rudi Völler enalteceu as qualidades do lateral brasileiro, revelando que Wendell teve algumas ofertas interessantes no passado, mas que sempre se manteve leal à formação de Leverkusen.

"Ao longo destas seis épocas tornou-se um jogador chave no nosso plantel", justificou também o diretor desportivo Simon Rolfes, acrescentando que o brasileiro, de 26 anos, tem não só um papel importante em campo, como uma ligação à equipa e ao clube.

O jogador chegou ao Bayer Leverkusen em 2014/15, proveniente do Grémio, e em Leverkusen cumpre a sexta época, o percurso mais duradouro na carreira, em que também representou o Londrina, o Paraná e o Iraty.

Na Bundesliga, competição que retomou em 16 de maio, após a suspensão devido à pandemia da covid-19, o Bayer Leverkusen é quinto classificado, com os mesmos 56 pontos do Borussia Mönchengladbach, quarto.