Wenger quer que árbitros passem a utilizar microfones: «É a cura para a falta de respeito»

Arsène Wenger voltou a deixar esta sexta-feira uma ideia de certa forma revolucionária quanto ao futebol do futuro. Em declarações à beIN Sports, o antigo treinador do Arsenal, atualmente diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol da FIFA, considerou que a "cura" para as constantes situações de "falta de respeito" para com os árbitros passa pela utilização de microfones, que permitam a todos ouvir o que é dito no relvado."Primeiro de tudo, diria que estamos a passar por uma fase intermédia. Há uma necessidade e exigência de transparência na sociedade e não creio que possamos escapar por muito mais tempo. Tenho falado com árbitros e há alguma preocupação. É sempre uma questão de interpretação, de quem toma a decisão final, se foi mais influenciado por isto ou por aquilo, e acabas por ficar mais aberto a mais debates. Creio que os árbitros de momento concordam em explicar a sua decisão e o próximo passo será tornar tudo completamente transparente. Não estou contra isso e pessoalmente nem estou contra o facto de podermos ouvir tudo. A melhor forma de curar a falta de respeito que há para com os árbitros seria ouvirmos o que os jogadores lhes dizem", considerou Wenger.Na mesma intervenção, o francês voltou a defender a ideia do Mundial a cada dois anos, ainda que deixe claro que a decisão terá de ser tomada de uma forma unânime, para não criar uma "guerra" no futebol por causa do tema. "Sou o chefe de um programa chamado 'devolver a oportunidade', que basicamente significa ajudar todos os países que querem desenvolver-se. Pessoalmente sei o que gostaria, mas as pessoas não percebem que um jogador normalmente joga apenas quatro jogos num Mundial, nada mais do que isso. Por isso, vamos organizar-nos. É importante que tudo seja simples e entendido pelas pessoas, de forma a saberem por que jogamos certas provas. É esse o objetivo principal e, depois disso, talvez dar mais oportunidades a países que não têm a chance de ir a um Mundial".