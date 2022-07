Willian Arão é reforço do Fenerbahçe e reencontra Jorge Jesus

O futebolista internacional brasileiro Willian Arão é reforço do Fenerbahçe, reencontrando o treinador português Jorge Jesus, com quem trabalhou no Flamengo entre 2019 e 2020, informou o clube brasileiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo Willian Arão. O atleta viajará para realizar exames médicos na Turquia", adiantou o clube.

Arão, de 30 anos, vai viajar para a Turquia para efetuar os habituais exames médicos, no que será a sua primeira experiência no estrangeiro depois de uma carreira feita no Brasil e nas últimas sete épocas no Flamengo.

A saída do médio foi facilitada com a quase certa contratação por parte do 'Mengão' do internacional chileno Arturo Vidal, cuja saída do Inter Milão foi oficializada na terça-feira.

No Fenerbahçe, Jorge Jesus para a entrada da equipa na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com a equipa turca a defrontar o Dínamo Kiev em 20 e 27 de julho.