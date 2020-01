Willian Arão renova com o Flamengo: «Quero continuar a escrever a minha história neste clube»

O médio brasileiro Willian Arão, um dos futebolistas nucleares do treinador português Jorge Jesus no Flamengo, renovou com os 'cariocas' até dezembro de 2023, informou o clube do Rio de Janeiro.

"Quero continuar a escrever a minha história neste clube, que já faz parte da minha vida. E é com muita alegria e muita honra que venho anunciar que estaremos juntos até 2023", disse o jogador, citado no sítio oficial do Flamengo na Internet.

A renovação de Arão segue-se à de Bruno Henrique, anunciada na quarta-feira, à transferência definitiva de Gabriel Barbosa 'Gabigol', o melhor marcador da equipa, e à contratação do central Léo Pereira, com a saída de Pablo Mari, para o Arsenal.

O Flamengo, que na última época contratou o treinador Jorge Jesus, em substituição de Abel Braga, teve uma das melhores épocas da sua história, ao conquistar o campeonato brasileiro e a Taça dos Libertadores, a segunda do historial, após o êxito de 1981.