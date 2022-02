Wilshere e os meses no desemprego: «É difícil dizeres ao teu filho de 10 anos que ninguém te quer»

"Estou num momento da minha carreira em que preciso de voltar a começar, depois de um período difícil. Tenho esta oportunidade que me deu o Aarhus", explicou o jogador, que treinava no Arsenal para manter a forma, sem qualquer hipótese de integrar a equipa dos gunners.Wilshere viu-se aos 29 anos afastado do futebol, sem qualquer proposta de clubes ingleses ou europeus. "Penso que há uma opinião pré-concebida sobre mim e a resposta que recebi de alguns clubes foi 'é um grande jogador mas vai lesionar-se'", lembrou no podcast 'Under The Surface'."Não tive nenhuma lesão desde antes do confinamento e a última que tive não foi grave. Continuei a treinar todos os dias, quando estava no Bournemouth estive disponível para jogar em todos os encontros. Só queria uma oportunidade para provar que estou em forma", continuou.Difícil foi explicar a sua situação à família. "Tenho um filho de 10 anos louco por futebol, que vê as notícias da 'Sky Sports News'. Entende o futebol e é muito difícil contar-lhe as coisas, explicar o que está a acontecer. Perguntava-me se já tinha clube ou se alguém me queria e eu respondia que não. Era tudo o que podia dizer-lhe, tinha de ser sincero."A mulher também fazia perguntas. "Pedi-lhe que me avisasse quando fosse suficiente, que deixaria de treinar por minha conta e talvez tentasse outra coisa", acrescentou o médio, que chegou a começar o curso de treinador. "É algo que gosto e que pensarei no futuro, mas por agora quero é jogar."