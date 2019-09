Wimbledon suspende treinador por fazer apostas desportivas

O Wimbledon, clube do 3.º escalão inglês de futebol, suspendeu o treinador Wally Downes por fazer apostas desportivas, comportamento que vai contra os regulamentos da Federação Inglesa de Futebol (FA, em inglês).Downes é acusado de ter feito oito apostas em jogos de futebol, entre novembro de 2013 e julho de 2019. O técnico, de 58 anos, que conduziu o Wimbledon à manutenção no 3.º escalão, tem até ao próximo dia 4 de outubro para fazer ouvir a sua versão dos acontecimentos."Graças à seriedade deste assunto, o clube decidiu suspender Wally Downes por efeitos imediatos, de forma a dar tempo para se investigar as alegadas acusações com mais detalhe e fazer um anúncio no futuro", informou o clube, através de um comunicado.Glyn Hodges, atual treinador adjunto da equipa, será a pessoa que irá liderar o Wimbledon no próximo encontro, em casa do Peterborough United.