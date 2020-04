Witsel doa 1,5 milhões de euros para ajudar a salvar o Standard Liège

O médio belga Axel Witsel, atualmente a jogar no Borussia Dortmund, doou 1,5 milhões de euros para ajudar a salvar o Standard Liège da falência.





O clube belga, 10 vezes campeão nacional, onde o antigo jogador do Benfica foi formado, corre sérios riscos do ponto de vista financeiro, devido aos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus.Os responsáveis do clube pediram também ajuda a Marouane Fellaini, médio que começou a sua carreira no Liège e que atualmente se encontra a jogar na China.O Standard viu a federação suspender a 8 de abril a licença que lhe permite competir no campeonato profissional por dívidas a jogadores.