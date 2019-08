Wolfswinkel interrompe carreira devido a um aneurisma cerebral

Ricky van Wolfswinkel tem um aneurisma cerebral e vai interromper a carreira para ser operado. A notícia foi dada pelo próprio jogador do Basileia nas redes sociais do clube.O avançado holandês, que jogou no Sporting, explicou que o aneurisma foi detetado por acaso devido a uma lesão no encontro com o LASK Linz. O jogador teve um choque de cabeça e foi transportado ao hospital."Inicialmente foi-me diagnosticada uma concussão, mas os médicos fizeram vários exames e descobriram um aneurisma. Não tem nada a ver com o lance no jogo", começou por dizer."Não há sintomas e por isso não sabia. Vou precisar de tratamento, o que significa que não vou poder jogar futebol por um longo período. Neste momento não conseguimos determinar uma data para voltar. Mas não vai ser nos próximos seis meses. Vai depender do resultado do tratamento e da operação", frisou Wolfswinkel.O jogador holandês agradeceu depois o facto de os médicos terem detetado o problema a tempo: "Estou agradecido pelo facto de o aneurisma ter sido descoberto, porque normalmente não são detetados a tempo e já é tarde demais. Por isso quero agradecer ao departamento médico do clube e ao Hospital Universitário de Basileia. Vou continuar a apoiar a equipa nos próximos meses".