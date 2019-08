Wolfswinkel operado com sucesso a um aneurisma cerebral

O futebolista holandês do Basileia Ricky van Wolfswinkel, que representou o Sporting entre 2011 e 2013, deve ter alta hospitalar ainda esta sexta-feira, após ter sido operado terça-feira com sucesso a um aneurisma cerebral, anunciou o clube suíço.O aneurisma cerebral de Van Wolfswinkel, de 30 anos, foi descoberto por acaso, no inicio do mês, na sequência de exames realizados depois de o holandês ter sofrido uma concussão num jogo da fase de qualificação para a Liga dos Campeões.A ausência dos relvados do holandês está estimada em cerca de seis meses.O ponta de lança holandês disse, na altura do diagnóstico, sentir-se "agradecido por o aneurisma ter sido descoberto a tempo", pelo que, agora, pretende "recuperar o melhor possível" para poder fazer o que mais gosta, "que é jogar futebol".Ricky van Wolfswinkel, que joga no Basileia desde 2017, representou o Sporting nas temporadas 2011/12 e 2012/13, tendo disputado 88 partidas e marcado 45 golos com a camisola 'leonina'.