Wrexham tenta convencer Gareth Bale a deixar reforma

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season ?? pic.twitter.com/FZgXZbM4zx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) April 25, 2023

Gareth Bale deixou o futebol profissional no início do presente ano civil, pouco depois do final do Mundial'2022, mas é possível que essa reforma seja interrompida por alguns tempos... Pelo menos é essa a vontade de Rob McElhenney, um dos donos do Wrexham A.F.C., que esta terça-feira, nas redes sociais fez um apelo ao antigo internacional galês."Hey, Gareth Bale, vamos jogar golfe, onde eu certamente não precisaria de 4 horas para tentar convencer-te a deixar a reforma para viver uma última temporada mágica", escreveu McElhenney, pedindo claramente a Bale para reforçar a equipa que esta temporada garantiu a promoção à League Two. Na publicação, refira-se, surge anexado o vídeo que o próprio jogador enviou a Rob McElhenney a felicitar pela subida de divisão.Será que o extremo, de 33 anos, ficará tentado a este convite? Só os próximos meses dirão...