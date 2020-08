Wuhan Zall de Daniel Carriço derrotado na Liga chinesa

O Wuhan Zall, do português Daniel Carriço, foi este sábado derrotado pelo Beijing Guoan (1-0), na segunda jornada do campeonato chinês, esta época com modelo diferente devido à pandemia do novo coronavírus.

O espanhol Jonathan Viera apontou o único golo da partida logo aos três minutos, num jogo em que Daniel Carriço entrou na partida aos 46 minutos, mas não conseguiu ajudar a sua equipa a dar a volta ao marcador.

O defesa internacional português Daniel Carriço, ex-jogador do Sevilha, tinha feito a sua estreia pela equipa do Wuhan Zall, da cidade onde foi detetado pela primeira vez o novo coronavírus, na primeira jornada, tendo entrado aos 90+1, na vitoria frente Qingdao Huanghai.

A Liga chinesa deveria ter arrancado em 22 de fevereiro, mas acabou por ser adiada devido à pandemia da covid-19. Por causa do novo coronavírus, o modelo da prova é diferente, com as 16 equipas divididas em dois grupos, de acordo com as suas áreas geográficas, e com jogos apenas em Dalian e em Suzhou, perto de Xangai.

As equipas estarão alojadas num único hotel em cada cidade, num regime de confinamento, com a interdição de contactos nos dois primeiros meses.