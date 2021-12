Xavi critica balneário e apenas elogia três miúdos

O Barcelona continua numa fase negativa e o recente empate (2-2) na liga espanhola diante do Osasuna não deixou Xavi satisfeito. Mesmo depois da chicotada psicológica, os blaugranas parecem incapazes de regressar aos resultados positivos e o treinador deixou um recado ao plantel no balneário, logo após a igualdade em Pamplona.Segundo a imprensa espanhola, o ex-médio acabou por ser bastante duro com os jogadores do Barça, nomeadamente os mais veteranos, deixando só elogios a três miúdos: Nico González, Gavi e Abde, todos titulares frente ao Osasuna. "Sorte a nossa que os temos", atirou Xavi, de forma clara.Ainda assim, a indireta do técnico culé não visava jogadores com mais anos de casa, tal como os capitães Piqué, Busquets e Sergi Roberto, mas sim outros elementos vistos como cruciais na equipa. A imprensa espanhola adianta que Xavi não tem gostado do rendimento de elementos como Frenkie de Jong e Ter Stegen, dois jogadores importantes na equipa, mas dos quais o técnico espera melhores exibições. O recado serviu como uma forma de estimular os jogadores.Além disso, Xavi não contará com alguns elementos do plantel e já aponta ao mercado de transferências de janeiro. Tendo isso em conta, Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Luuk de Jong são vistos pelo treinador de 41 anos como transferíveis no próximo defeso.Ao fim de seis partidas no comando técnico do Barcelona, Xavi alcançou apenas dois triunfos, sendo que os catalães ocupam a oitava posição na La Liga. O Barça segue a cinco pontos dos postos de acesso à Champions e já a 18 do líder Real Madrid.