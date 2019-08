Xavi elimina Rui Faria nos 'oitavos' da Liga dos Campeões da Ásia

O Al Sadd bateu (3-1) o Al Duhail, de Rui Faria, em jogo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões da Ásia e garantiu a qualificação para os quartos-de-final da prova.Após o empate (1-1) no encontro da 1.ª mão, a equipa orientada por Xavi iniciou a segunda partida da melhor maneira possível e foi, aos 20 minutos, que Akram Afif colocou o conjunto orientado pelo ex-Barcelona na frente do marcador. O Al Sadd continuou bem na partida e foi, com alguma naturalidade que, aos 34 minutos, Abdelkarim Hassan ampliou a vantagem para a equipa da casa para 2-0.Na segunda parte, Edmilson Junior, aos 56 minutos, fez o golo para a turma do técnico português. Já perto do final, Ahmad Yasser, defesa da equipa orientada por Rui Faria, marcou um golo na própria baliza, que acabou com a possibilidade de Rui Faria ser o terceiro técnico português a marcar presença nos 'quartos' da Liga dos Campeões da Ásia, depois de Vítor Pereira (Shanghai SIPG) e de Rui Vitória (Al Nassr).Na próxima ronda, é a vez de Rui Vitória travar forças com o Al Saad.