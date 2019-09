Xavi elimina Rui Vitória da Liga dos Campeões asiática

O Al Nassr de Rui Vitória foi eliminado da Liga dos Campeões asiática pelo Al Sadd, emblema catari treinado pelo antigo internacional espanhol, Xavi. Depois do triunfo caseiro por 2-1, a equipa do técnico português não conseguiu manter a vantagem na segunda mão dos quartos-de-final e perdeu em Doha, por 3-1.O campeão do Qatar inaugurou o marcador aos 26 minutos, com Akram Afif a cabecear para o fundo das redes após um cruzamento de Nam Tae-Hee. A equipa de Rui Vitória reagiu e chegou ao empate aos 33 minutos, com o marroquino Abderrazak Hamdallah a cobrar um livre direto de forma eximia.A partida estava favorável ao Al Nassr, mas a turma de Xavi selou o apuramento na segunda parte. Primeiro foi Hassan Al Haidos que empatou a eliminatória com um remate do 'meio da rua', depois foi o argelino Baghdad Bounedjah, que não tremeu na conversão de um penálti (83') e apurou o Al Sadd para as meias-finais da Champions.O Al Nassr partilha a liderança da Liga saudita com o Al Hilal, ambos com sete pontos.