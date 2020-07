Xavi Hernández diz estar recuperado da Covid-19

O treinador do Al Sadd, Xavi Hernández, anunciou esta quarta-feira estar recuperado da covid-19, que o impediu de estar presente no jogo diante do Al-Khor, na retoma do campeonato de futebol do Qatar, após a suspensão devido à pandemia.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens e demonstrações de apoio que recebi nestes últimos dias. Posso partilhar convosco que estou recuperado e de volta a casa, junto da minha família da equipa do Al Sadd", escreveu o antigo internacional espanhol na rede social Instagram.

No sábado, Xavi revelou que estava infetado com covid-19 e que não poderia estar presente na partida da 18.ª jornada, com o Al-Khor, que o Al-Sadd acabou por vencer por 2-1, sob o comando do treinador-adjunto David Prats.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos e infetou mais de 16,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.