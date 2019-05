Xavi Hernández substitui Jesualdo Ferreira e é o novo treinador do Al-Sadd

O antigo internacional espanhol Xavi Hernández foi esta terça-feira anunciado como sucessor de Jesualdo Ferreira no Al-Sadd, do Qatar, iniciando a carreira de treinador uma semana após o derradeiro jogo como futebolista."Oficialmente, Xavi é o treinador da equipa a partir da próxima época", confirmou o clube catari, dias após o jogador, que fez quase toda a carreira no Barcelona, se ter despedido dos relvados, em Teerão, frente ao Persépolis, num jogo da Liga dos Campeões asiáticos.Xavi, que muito recentemente renovou por duas épocas, desconhecendo-se as funções que iria ocupar, vai substituir Jesualdo Ferreira que ao leme do Al-Sadd, depois de ter conquistado um campeonato, uma supertaça e uma taça do Qatar, tudo em 2017.Além de ter sido campeão do Mundo pela Espanha em 2010, e bicampeão da Europa, em 2008 e 2012, Xavi, de 39 anos, conquistou quatro Ligas dos Campeões pelo Barcelona, dois Mundiais de clubes e oito campeonatos de Espanha.