Xavi Simons e mais quatro jogadores expulsos da concentração dos Sub-19 da Holanda

Xavi Simons, jovem promessa do PSG, e outros quatro companheiros (Ar'Jany Martha, Rio Hillen, Naci Ünüvar e Mimeirhel Benita) foram expulsos da concentração da seleção holandesa sub-19 por violarem os protocolos em vigor devido à Covid-19.





A decisão gerou alguma controvérsia nas redes sociais. Segundo explica o diário holandês 'De Telegraaf', dois dos jogadores envolvidos, Ar'Jany Martha e Mimeirhel Benita, terão convidado uma rapariga para ir até ao quarto onde se encontravam hospedados. Os restantes três, ao ouvirem o som de música alta, resolveram ir ver o que se estava a passar, mas abandonaram de imediato. O problema foi que nessa curta 'viagem' se cruzaram com um membro do staff holandês, que optou por suspender os cinco por "romperem a bolha" instalada para evitar a propagação do vírus.A mesma fonte adianta ainda que vários companheiros pediram para não haver suspensão para os três atletas que não estiveram diretamente envolvidos no incidente, uma vez que apenas se tinham deslocado para ver o que se passava, mas sem sucesso."Furaram a bolha da equipa e, portanto, foram devolvidos aos respetivos clubes", explicou ao 'De Telegraaf' fonte da federação holandesa.Recorde-se que os sub-19 holandeses disputaram, já sem os jogadores em causa, uma partida frente à Itália, na qual saíram derrotados (0-3).