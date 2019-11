XXIII Capital tem mudado o futebol

Provavelmente pouco ouviu falar da XXIII Capital, mas é uma das empresas responsáveis pelos grandes negócios do futebol mundial. Este fundo de investimento sediado em Londres (Inglaterra) surgiu há pouco mais de cinco anos e tem vindo a ganhar cada vez mais influência, tendo financiado transferências como as de João Félix, Griezmann e até mesmo a de Bernardo Silva, do Benfica para o Monaco, uma das transações que mais nome lhe deu.

O ‘The Guardian’ fez um artigo e explicou como se processam estes negócios. Segundo o jornal britânico, e tendo em conta a transferência de Bernardo Silva, do Benfica para o Monaco, em 2015, por um valor a rondar os 15,75 milhões de euros, a XXIII Capital entrou em cena e na altura, de acordo com alguns documentos revelados pelo ‘Football Leaks’, ficou a dúvida sobre o motivo de parte do montante (5,25 milhões de euros) ter sido transferido para este fundo de investimento, e não para o clube da Luz. Na prática, a empresa disponibilizou a verba a pronto, para que o Monaco conseguisse comprar o jogador e, mais tarde, adquiriu crédito aos encarnados. A questão é que XXIII Capital deve ter recebido uma comissão por este negócio, sendo que o Benfica acabou por ter apenas perto de 12 milhões de lucro. Esta matriz é utilizada em muitos negócios. Em agosto, o empresário britânico Jason Traub, um dos líderes da XXIII Capital, explicou a posição estratégica da grupo. "Se pensarmos nos princípios de uma transferência, o clube vendedor deseja o dinheiro antecipadamente e o clube comprador deseja adiar o pagamento. Nós ajudamos a que uns recebam imediatamente o dinheiro e ajudamos os outros a adiarem por cinco anos", disse.

Ainda no verão este fundo de investimento emprestou 85 milhões ao Barcelona, para que os catalães contratassem Griezmann, e 96 M€ ao Atlético Madrid para que comprasse João Félix ao Benfica.