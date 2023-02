«Yaremchuk não estava preparado para 20 minutos de jogo em alta intensidade»

A passagem de Yaremchuk pelo Club Brugge está longe de corresponder às expectativas. Contratado por cerca de 16 milhões de euros ao Benfica, o avançado conta apenas com dois golos em 18 encontros, mas apenas oito deles a titular. Números que ainda não justificam o valor investido, mas que, de acordo com Paul Okon, elemento da equipa técnica que começou a temporada, liderada por Carl Hoefkens, têm uma explicação."Não estava pronto nem para jogar 20 minutos em alta intensidade no futebol mundial. Todos os dados apontavam nesse sentido. Além disso, Ferran Jutglà estava bem no papel de avançado. Não está em forma", atirou em declarações partilhadas no portal 'Voetbalktrant'.Já depois da mudança de equipa técnica, Yaremchuk continua sem ter muitas oportunidades - frente ao Benfica nem saiu do banco de suplentes -, pelo que Okon lança uma questão: "Só posso dizer em que se baseou a nossa decisão de não o colocar a jogar. A propósito, Yaremchuk está a jogar agora? Ele está a marcar? O Carl Hoefkens era um idiota?."