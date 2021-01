Yasen Petrov é o novo selecionador da Bulgária

A Federação búlgara de futebol anunciou esta quinta-feira a nomeação do novo selecionador, Yasen Petrov, que substitui Georgi Dermedjiev, demitido do cargo pelos maus resultados à frente da seleção do seu país.

Petrov vai estrear-se no comando técnico da seleção na primeira partida do grupo C de qualificação para o próximo Mundial, contra a congénere da Suíça, marcado para o próximo dia 25 de março.

O antigo internacional búlgaro (soma três internacionalizações) será o oitavo selecionador da Bulgária em 10 anos, sucedendo a Georgi Dermedjiev, de 66 anos, que tinha sido nomeado em outubro de 2019 e foi demitido após uma série de maus resultados.

Yasen Petrov treinou vários clubes búlgaros, entre eles o Levski Sofia, com o qual chegou à fase de grupos da Liga Europa na temporada 2010/11, e teve ainda uma experiência no futebol chinês, em 2014, orientando três clubes diferentes.

A Bulgária perdeu a oportunidade de se qualificar para o Euro2020 na fase dos 'play-offs' e caiu do Grupo B para o Grupo C na última Liga das Nações.