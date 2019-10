Yaya Touré e a postura da FIFA sobre os casos de racismo: «Falam, falam, falam, mas não fazem nada»

Yaya Touré, ex-jogador do Barcelona e Manchester City, criticou esta segunda-feira a FIFA acerca dos casos de racismo que recentemente têm 'manchado' o futebol, afirmando que o organismo "não se importa" com a situação.





"Estão sempre a falar. Blá, blá, blá e quê? Nada muda. As pessoas da FIFA não se importam, porque estão sempre a falar sobre isto mas continua tudo igual. Não posso dizer que não estou preocupado, porque estou", afirmou o médio dos chineses do Qingdao Huanghai, em declarações à AFP.Recentemente, os insultos racistas no futebol têm-se tornado cada vez mais constantes. O último caso mais 'gritante' decorreu no encontro entre a Bulgária e a Inglaterra, em jogo da fase de grupos de apuramento para o Campeonato da Europa, em que os 'hooligans' búlgaros tiveram. Na sequência destas ações, Borislav Mihaylov, presidente da União Búlgara de Futebol e, antigo selecionador da Bulgária, apresentaram demissão.