Yaya Touré: «Não deixo o meu filho ser futebolista por causa do racismo»

O problema é recorrente, mas tem ganho dimensão nas últimas semanas, com vários jogadores de topo mundial a insurgirem-se contra os casos de racismo que se registam um pouco por todo o Mundo. A situação está de tal forma a agravar-se, que Yaya Touré assumiu esta quinta-feira, em entrevista ao 'L'Equipe', que não tenciona deixar o seu filho ser jogador de futebol precisamente por causa destes casos.





"O meu filho não é futebolista por causa do racismo. Sou sensível em relação a isso, porque é algo que me afeta sempre. O meu filho quer jogar futebol e ser futebolista, mas disse-lhe logo 'não, não podes fazer isso'. Tenho que aceitá-lo e nego-me a deixá-lo jogar futebol. Porquê? Por causa destas coisas", justificou o costa-marfinense.Questionado sobre se a situação poderá mudar no futuro, Touré não parece ter muitas esperanças... "Vai continuar. Só tens de entendê-lo... Há três meses estive numa conferência e havia umas pessoas da Federação Italiana que falaram nisso. Abordei-os e disse-lhes o que fazer com jogadores como Lukaku ou outros de quem não gostam. Creio que se pode fazer mais, mas tens de lhes mostrar o caminho. Não se trata de integração, é algo de diferente...", explicou.