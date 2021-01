Yaya Touré: «Quando cheguei à Europa era muito magro e toda a gente me parecia gigante»

Yaya Touré reconhece que "é muito difícil deixar o futebol para sempre". O marfinense de 37 anos, que fez carreira em clubes como Manchester City e Barcelona, revelou numa carta publicada pelo 'The Coaches Voice' que quer ser treinador.





"Tenho de ser honesto, é muito difícil deixar o futebol para sempre. Talvez as minhas pernas ainda aguentasse mais um ano, mas comecei a dar-me conta que pode ser muito bom tornar-me treinador", contou.Considerado um dos melhores médios de sempre, Touré recorda os primórdios da carreira. "Quando cheguei à Europa, com 17 anos, à equipa belga do Beveren, não sabia qual era a minha melhor posição. Eu era muito magro naquela altura e toda a gente parecia gigante. Quando fui para Inglaterra toda a gente me dizia que os jogadores eram todos altos, mas a experiência que ganhei na Bélgica ajudou-me a adaptei-me rápido."