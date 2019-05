Yaya Touré termina carreira aos 35 anos

Yaya Touré terminou esta sexta-feira a carreira. O ex-jogador do Manchester City admite seguir novos rumos como treinador, anunciou o agente, Dimitri Seluk, na conta oficial no Twitter.O costa-marfinense não joga desde dezembro de 2018, altura em que cessou o contrato com o Olympiacos. Numa entrevista à BBC no mês passado Touré admitiu que não fazia planos de se retirar tão cedo e não descartou a hipótese de rumar aos EUA, ao Médio Oriente ou até mesmo à Ásia. Mas, aparentemente, a despedida dos relvados foi prematura.Touré foi quatro vezes Futebolista Africano do Ano, três vezes campeão inglês pelo Manchester City e vencedor da 'Champions' pelo Barcelona. O ex-jogador do City, que ficou marcado também pela sua má relação com Guardiola, fez 319 jogos e assinou 79 tentos pelos citizens, em 8 anos de contrato.O empresário diz ter "a certeza de que daqui a dois anos Yaya Touré terá licença para treinar e irá comandar uma grande equipa onde alcançará feitos incríveis como treinador".