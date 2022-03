Yevhen Levchenko quer que jogadores russos que não se oponham à guerra sejam 'repatriados' pela FIFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Yevhen Levchenko, antigo internacional ucraniano, quer que a FIFA vá mais além do que foi nas sanções, depois de o organismo que rege o futebol mundial ter negado a possibilidade de clubes e seleções russas participarem em provas continentais ou intercontinentais. Levchenko pretende que os jogadores russos a jogar fora do país-natal que não se oponham à guerra sejam 'repatriados'."A minha posição é muito simples e também acho que muito difícil de suceder: penso que a FIFA deveria decidir enviar todos os jogadores [que jogam fora do país-natal] de volta para Rússia. O silêncio é um sinal de concordância. Ao não falarem para dizerem 'somos contra a guerra e contra tais assassinatos' é uma vergonha para o futebol russo e para os jogadores russos. Posso abrir uma exceção para jogadores como o Fedor Smolov, que realmente se manifestou contra a guerra. Ao resto, o gato comeu-lhes a língua e é absolutamente inaceitável para mim", declarou o ex-futebolista, de 44 anos, em entrevista ao 'Denisov Time'.