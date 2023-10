York United FC de Mauro Eustáquio alcança playoff da Liga canadiana

Dois golos de Osaze de Rosario, filho de Dwayne de Rosario, um dos futebolistas com mais internacionalizações (82) pelo Canadá, foi absolutamente determinante no triunfo (2-1) do York United FC sobre o Vancouver FC, que permitiu ao conjunto de York segurar o 5.º lugar na fase regular da Liga canadiana de futebol e, dessa forma, qualificar-se para o playoff da competição mais importante do futebol daquele país.Mais do que elogiar o rendimento da equipa que tem o luso-canadiano Mauro Eustáquio como treinador-adjunto, na 1ª fase da prova, convém explicar o que o York United FC ainda terá de alcançar até chegar à ambicionada conquista da Liga. Para já, como 5.º classificado vai medir forças com o 4.º, no caso o Pacific. Paralelamente, 1.º (Cavalry) e 2.º (Forge) disputam já uma vaga na final, onde o York só chegará, caso vença já o 4.º (Pacific) e ultrapasse, depois, na meia final, o 3.º classificado da Liga (Halifax).Record falou com o treinador-adjunto do York United, Mauro Eustáquio, irmão do médio do FC Porto Stephen Eustáquio, que se mostrou confiante, relativamente àa fase decisiva do campeonato.