Young Boys empata com o Basileia após derrota no Dragão

O Young Boys, bicampeão suíço e adversário do FC Porto na Liga Europa, empatou este domingo 1-1 com o Basileia, vice-campeão, em jogo da sétima jornada da Liga helvética.





Os bicampeões suíços, que na quinta-feira perderam por 2-1 com o FC Porto em jogo do Grupo G, estiveram a perder desde os cinco minutos, depois de Wildmer ter marcado para a formação visitante.O golo do empate, que mantém o Young Boys na terceira posição, com 15 pontos, atrás de Basileia e Sion, que somam 16, foi apontado por Nsame, aos 59 minutos.