Young Boys sofre primeira derrota mas segura liderança na Suíça

O Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa, averbou este domingo a primeira derrota na Liga suíça, por 3-0, diante do Servette, em jogo da 13.ª jornada, mas manteve a liderança isolada da prova.O turco Varol Tasar, aos 61 e 63 minutos, e Sebastien Wuthrich, aos 73', marcaram os tentos da formação orientada pelo antigo internacional helvético Alain Geiger, que não vencia qualquer jogo desde o final de agosto.Após oito vitórias e quatro empates no campeonato, o bicampeão Young Boys sofreu o primeiro desaire na prova, mas mantém-se no topo, com mais um ponto do que o Basileia, que não aproveitou o deslize do líder e empatou 1-1 na receção ao Neuchâtel Xamax.O Young Boys é um dos adversários do FC Porto no grupo G da Liga Europa, sendo que o próximo jogo entre ambos está agendado para 28 de novembro, em Berna, na quinta ronda da fase de grupos.